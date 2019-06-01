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Pedofili’cilere 10 yıl talebi

Pedofili’cilere 10 yıl talebi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "pedofili" içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarı Abdullah Şevki Yurtvermez ile kitabı basan yayınevinin sahibi Alaaddin Topçu hakkında "müstehcenlik" suçundan iddianame düzenledi. Mahkemeye gönderilen iddianamede Yurtvermez ile Topçu için 5 ile 10 yıl arasında hapis talep edildiği öğrenildi.

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