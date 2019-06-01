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'da eski koca dehşet saçtı!

Adapazarı'nda eski koca dehşeti yaşandı. Esra Toprak, hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi Cesur K. tarafından silahla öldürüldü.

Kara toprak

Sakarya Adapazarı'nda kuaför Esra Toprak'ın (32) çalıştığı dükkana, dün ikinci evliliğini yaptığı eski eşi Cesur K. geldi. İkili, tartıştı. Olay kısa sürede kavgaya dönüştü. Cesur K. tabancasını çıkartarak Toprak'a ateş etti. Kanlar içerisinde yere yığılan ve kalbi duran Toprak, kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Polis, katil zanlısını gözaltına aldı. Toprak'ın ayrıldığı K. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Çeşitli suçlardan sabıkası olan caninin, gece kulüplerinde korumalık yaptığı öğrenildi.

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