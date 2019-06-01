"Hayallerimin peşinden gidiyorum" diyen genç Handan'dan haber alınamıyor

Liseli genç kız, ortadan kayboldu. Ailesi perişan oldu. Antalya'da 18 yaşındaki açık lise öğrencisi Handan Malkoç, "Hayallerimin peşinden gidiyorum" diyerek 28 Nisan günü evden çıktı.

Ortadan kayboldu. Ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Abla Gülsüm Malkoç Öz, "Ailesi olarak bu hayalinin gerçekleşmesi için biz de elimizden gelen desteği vereceğiz. Yeter ki artık evine dönsün. Annem-babam üzüntüden kahroluyor. Kardeşim ne olur bir an önce evine dön" dedi. Genç kızı gören ya da yerini bilenlerin insaniyet namına en yakın güvenlik güçlerine haber vermesi istendi.