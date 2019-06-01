Almanya Münih'te 16-26 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 16. Uluslararası Dans Festivali kapsamında Türk dansçı Ceren Oran, tarihsel bir dans hikayesinden yola çıktı. Organizasyonunu, konseptini ve kareografisini kendisinin yaptığı 'Who is Frau Troffea? (Frau Troffea Kimdir)' adlı dans maratonuna Münih'in değişik 11 meydanında 16 profesyonel dansçı ile 11 gün boyunca günde 7 saat dans etti. Ceren, "Çok zorlu bir organizasyondan başarıyla çıkmak beni çok mutlu etti. Türk gençlerinin de dansa ne kadar başarılı olduğunu gösterdim" dedi.
- Yaşam
- 01.06.2019
- Gazete
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