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, Münih’teki festivalde ‘en başarılı’ ilan edildi! "Olağanüstü yetenekli"

Başarılı Türk dansçı , Münih’teki festivalde ‘en başarılı’ ilan edildi. Farklı tarzı ile 7 saat dans eden Ceren için, "Olağanüstü yetenekli" yorumu yapıldı.

Ceren’in zaferi
Almanya Münih'te 16-26 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 16. Uluslararası Dans Festivali kapsamında Türk dansçı , tarihsel bir dans hikayesinden yola çıktı. Organizasyonunu, konseptini ve kareografisini kendisinin yaptığı 'Who is ? (Frau Troffea Kimdir)' adlı dans maratonuna Münih'in değişik 11 meydanında 16 profesyonel dansçı ile 11 gün boyunca günde 7 saat dans etti. Ceren, "Çok zorlu bir organizasyondan başarıyla çıkmak beni çok mutlu etti. Türk gençlerinin de dansa ne kadar başarılı olduğunu gösterdim" dedi.

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