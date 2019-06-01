Türk Mutfağı'nın vazgeçilmezi, tatlıların en sevileni baklava, Bayram ikramlarının da gözdesi. Bu özel lezzetin her hali sevilse de "Ev baklavası" nın yeri her zaman ayrıdır. Verdiğimiz püf noktalarını göz önünde tutarak bu Bayram hazırlayacağınız baklavaların lezzetine lezzet ekleyebilirsiniz.

LEZZETLİ BAKLAVALAR İÇİN

● Baklava yaparken kullanacağınız yumurtaların ve suyun oda sıcaklığında olmasına dikkat edin.

● Baklavanın daha gevrek olması için içine hamuruna yarım limon suyu ekleyebilirsiniz.

● Baklava hamuruna bir tutam da tuz ekleyin.

● Hamur ne kadar iyi yoğurulursa baklavanın lezzeti artar.

● Hamurunuzun iyi açılması için yoğurduktan sonra üzerine nemli bir bez örterek 30 dakika kadar dinlendirin.

● Baklava hamurunun açarken kurumaması için ılık ve kapalı bir mekan tercih edin.

● Açma işlemi sırasında yufkaların üzerine arada bir nişasta serpin.

● Kuru ve elenmiş buğday nişastası kullanın.

● Baklava yaparken, yufkaları tek tek veya aralarına nişasta serpip birkaç tanesini üst üste koyarak da açabilirsiniz.

● Açtığınızı baklava yufkası ne kadar ince olursa baklava da o kadar lezzetli olur.

O nedenle yufkaları mümkün olduğu kadar ince açın.

● Yufkaları üst üste koyup, aralarına nişasta serperek açacaksanız, serptiğiniz nişasta miktarına dikkat edin. Az serperseniz yufkaları açmakta zorlanabilirsiniz. Çok serperseniz de hem yufkalar kurur hem de lezzeti bozulabilir.

● Yufka açarken ilk oklavaya sardığınızda bolca nişasta serpin.

Açma sırasında yapacağınız diğer sarma işlemlerinde ise çok az nişasta kullanın.

● Tek tek değil, üst üste koyularak yapılan yufka açma tekniğini kullanırken, bütün yufkaların aynı kalınlıkta olması için arada bir, ortadaki ve alttaki yufkaları en üste çıkartıp açma işlemine devam edin.

● Baklavanın arasına çekilmiş antepfıstığı, ceviz, fındık veya badem koyabilirsiniz.

● Hazırladığınız baklavayı çok fazla bekletmeden fırına vermek gerekir. Uzun süre dışarda bekleyen baklavanın üstü kurur ve iyi pişmez.

● Eğer hemen pişirmeyecekseniz üzerine streç film sarıp, kapalı bir yerde 1 saat kadar saklayabilirsiniz.

● Baklavanın üzerine gezdirmek için sade yağ veya tereyağı kullanmak lezzetini arttırır.

● Yağın sıcaklığı ise elinizi yakmayacak derecede olmalıdır.

● Baklavanın şerbetini hazırlarken, su ve şekeri tencereye alıp, şeker eriyene dek karıştırın. Kaynamaya başlayınca limon suyu ekleyin.

Kıvam alana kadar kaynatıp ocaktan alın ve ılıtın.

● Baklavaya şerbet eklerken, soğuk tatlıya ılık şerbet dökün.

● Tatlı şerbeti iyice çekene dek, mümkünse 1 gece bekletip servis yapın.

● Baklavanızı önceden hazırlayıp pişirebilir ve şerbetini de kullanacağınız zaman ekleyebilirsiniz.



TÜRKiYE'NiN GÜVENDiĞi TARiFLERiN ADRESi SOFRA DERGiSi'NDEN RAMAZAN MENÜSÜ:



Fıstıklı baklava

Patlıcanlı nohut salatası

Akşehir yahnisi

Antep fıstıklı yeşil pilav

Soya soslu soğan çorbası



FISTIKLI BAKLAVA - 10 KİŞİLİK

1 KG UN

5 ADET YUMURTA

1 SU BARDAĞI SU

2 SU BARDAĞI BUĞDAY NIŞASTASI

500 GRAM TEREYAĞI

300 GRAM TOZ ANTEP FISTIĞI

5 ÇAY KAŞIĞI TUZ

ŞERBETI İÇİN:

6 SU BARDAĞI TOZŞEKER

4 SU BARDAĞI SU

YARIM LİMONUN SUYU





Hamuru için un, yumurta, su ve tuzu yoğurun. Hamurdan 12 eşit beze koparıp, elinizle yuvarlayın. Üzerine nemli bir bez örterek, 30 dakika dinlendirin. Düz bir zeminde her bezeyi üzerine nişasta serperek ve çok ince açın. Yağlanmış bir tepsiye 6 adet yufkayı aralarına eritilmiş ve ılınmış tereyağı sürerek üst üste dizin. Üzerine toz Antep fıstığı serpin. Diğer 6 adet yufkayı da aynı şekilde hazırlayın. Kalan ılınmış tereyağını baklavanın üzerine gezdirin. Baklavayı önce boylamasına, sonra çapraz kesin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana dek pişirin. Fırından alıp soğutun. Şerbeti için tozşeker ve suyu ocağa oturtup şeker eriye dek karıştırın. Kaynamaya başlayınca limon suyunu ekleyin ve kıvam alana dek pişirin. Ocaktan alıp ılınmaya bırakın. Soğuk tatlının üzerine ılık şerbet gezdirin. Baklava şerbeti çektikten sonra servis yapın. AŞÇININ NOTU: Hamur sert olursa biraz daha su ilave edebilirsiniz.



PATLICANLI NOHUT SALATASI - 4 KİŞİLİK

4 ADET PATLICAN

1.5 SU BARDAĞI

HAŞLANMIŞ NOHUT

1 TÜRK KAHVESİ FİNCANI TAHIN

1 ADET LIMON

1 ÇAY KAŞIĞI KIMYON

1 ÇAY KAŞIĞI TOZ

KIRMIZIBIBER

2 ÇORBA KAŞIĞI

ZEYTINYAĞI

1 ÇAY KAŞIĞI TUZ



Patlıcanları közleyip kabuklarını temizleyin ve blenderden geçirin. Nohudu ezip, patlıcanla karıştırın. Üzerine tahin, limon suyu, kimyon ve tuz ilave edip karıştırın. Ayrı bir yerde toz kırmızıbiberi zeytinyağında kızdırın. Soğuyunca salatanın üzerine gezdirip servis yapın.



AKŞEHİR YAHNİSİ - 4 KİŞİLİK

1/2 KG KUŞBAŞI DANA ETİ

1 SU BARDAĞI NOHUT

1/2 KG ARPACIK SOĞAN

2 ÇORBA KAŞIĞI TEREYAĞI

2-3 DIŞ SARMISAK

1 ÇORBA KAŞIĞI SALÇA

1 TATLI KAŞIĞI BIBER SALÇASI

1/2 TÜRK KAHVESİ FİNCANI SİRKE

YETERI KADAR SICAK SU

TUZ, KARABIBER, KİMYON





Nohudu akşamdan ıslatın. Ertesi gün haşlayıp süzün. Soğanları temizleyin. Eti tencereye alıp suyunu salıp çekene dek kavurun. Üzerine tereyağı, soğan ve sarmısağı ekleyin. 5 dakika karıştırarak pişirin ve salçaları katın. Nohut, sirke, tuz ve baharatları ekleyin. Üzerini geçecek kadar sıcak su ilave edin. Azaldıkça su ilave ederek, et yumuşayana dek pişirin ve ocaktan alın.



ANTEP FISTIKLI YEŞİL PİLAV - 6-8 KİŞİLİK

2 SU BARDAĞI PIRINÇ

2 ÇORBA KAŞIĞI TEREYAĞI

150 GRAM TOZ ANTEP FISTIĞI

150 GRAM TANE ANTEP FISTIĞI

1 ÇAY KAŞIĞI KARABİBER, TUZ





Pirinci tuzlu sıcak su ile ıslatın. 10 dakika beklettikten sonra yıkayıp suyunu süzdürün ve tereyağında kavurun. Üzerini geçecek kadar sıcak et suyu veya suyla tuz, karabiber ilave edip, göz göz olana dek kısık ateşte pişirin. Ocaktan alıp, toz Antep fıstığı ekleyin. Üzerine Antep fıstığı serpip servis yapın.



SOYA SOSLU SOĞAN ÇORBASI - 4 KİŞİLİK

4 ÇORBA KAŞIĞI SOYA SOSU

6 ADET ORTA BOY SOĞAN

1 ADET KIRMIZI BİBER

1 ÇORBA KAŞIĞI TEREYAĞI

6 SU BARDAĞI ET SUYU

4-5 DAL KEKIK

KARABİBER, KİMYON,

YENİBAHAR





Soğanları piyazlık doğrayıp, kırmızı biberi ince kıyın. Tereyağını bir tavaya alıp kısık ateşte soğanı soteleyin. Üzerine kırmızı biberi katıp, biber yumuşayana dek pişirin. Et suyunu ekleyin. Kaynamaya başladıktan 10 dakika sonra, soya sosu, karabiber, kimyon ve yenibahar ilave edin. 10 dakika daha pişirin. Ocaktan almadan önce kıyılmış kekik ekleyin. Kaselere alıp sıcak servis yapın.