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7 yaşındaki 'ın dramı yürekleri burktu!

Zihinsel engelli ağabeyi tarafından dövülen ’ın dramı yürek burktu. 'da babasının engelli ağabeyi ile evde bırakıp üzerine kapıyı kilitlediği 7 yaşındaki kız çocuğu, ağabeyi tarafından feci şekilde dövüldü.

Ah be Beritan
Adana'da anneleri Aynur A. tarafından terk edilen zihinsel engelli Diyar A. (22), Beritan A. (7), İlayda A. (10) ve Fidan A.'ya (5) görme engelli işsiz baba Muhittin A. bakmaya başladı. Ramazan Bayramı öncesi, Beritan A.'nın öğretmeni Servet Dallı, eve giderek kardeşlere kıyafet götürdü. Dallı, içeride A.'nın Diyar A. tarafından dövüldüğünü fark etti. Evin giriş kapısı kilitli olunca polisten yardım istedi. Eve, baba Muhittin A. yanında çocukları Fidan ve İlayda ile geldi. Kanlar içinde kalan Beritan A. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Diyar A. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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