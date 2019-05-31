Kaynananın gelinine fırlattığı diş fırçası silah sayıldı

ve gelin kavgası, yargıya taşındı. H.Ç., eşi C.Ç.'den şiddet gördüğünü ve tartıştığı kayınvalidesi S.B.'nin (58) de kendisine diş fırçası fırlattığını söyleyerek soluğu karakolda aldı. Anne ve oğluna, 1.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. C.Ç., 112 gün hapis karşılığı para cezası verilerek hükmün açıklanması geri bırakıldı. Kayınvalide için de beraat kararı alındı. Beraat kararının temyiz edilmesi üzerine kayınvalide yeniden yargılandı."diş fırçasını" silah saydı. S.B., "basit yaralama" suçundan 120 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın sabıkasının bulunmaması nedeniyle hükmün açıklanmasını geri bıraktı.Kayınvalide S.B.'nin avukatı Serhat Akçiçek, söz konusu cezaya bir üst mahkemede itiraz ettiklerini, davanın nefsi müdafaa kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini açıkladı.