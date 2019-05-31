Baba feryat! "Öldüm, bittim, tükendim"

sivil havacılık okuyan, 19 Mayıs'ta kayıplara karıştı. Adana'da yaşayan ailesi, polise kayıp başvurusu yaptı. Ancak üniversiteli genç bulunamadı. Eyyüphan'ın son olarak bir restoranda görüldüğü saptandı. Oğluyla en son 18 Mayıs'ta telefonla konuşan babasoluğu Antalya'da aldı.Çevredeki vatandaşlara oğlunun fotoğrafını gösteren baba, herhangi bir ize ulaşamadı. Oğlunun en son küçük kardeşine ormanlık alandan fotoğraf attığını söyleyen baba Yıldız, "Küçük kardeşine resim atmış.Telefonuna da ulaşamıyoruz." diye ağladı.Eyyüphan Yıldız