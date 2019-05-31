3 Mayıs Pazartesi Arefe günü noter, PTT ve bankalar açık mı, kapalı mı?

Ramazan Bayramı tatili bugün itibariyle başladı. Vatandaşlar Ramazan Bayramı için son hazırlıkları yapıyor. Arefe günü bazı kurum ve kuruluşlarda işi olan vatandaşlar o kurumların açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, 3 Mayıs arefe günü noter, PTT ve bankalar açık mı, kapalı mı? İşte cevabı...

Ramazan Bayramı dolayısıyla çalışanların, özel ve kamu kurumlarının yapacağı tatil belli oldu. Kamu çalışanları için Pazartesi yarım gün, 7 Haziran Cuma günü ise tam gün izin verildi. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı onayı ile bayram tatili 9 gün oldu.

AREFE GÜNÜ BANKALAR VE NOTERLER AÇIK MI?

Bu durum bankaları kapsamıyor. 4-5-6 Haziran tarihlerinde tatil yapacak olan bankalar, 3 Haziran pazartesi günü yarım gün, 7 haziran Cuma günü de tam gün çalışacak. Çünkü verilen izin idari izin olduğu için özel sektörü kapsamıyor. PTT ve noterler de arefe günü saat 12:30'a kadar açık olacak.

AREFE GÜNÜ PTT AÇIK MI?

PTT şubeleri 3 Haziran Pazartesi arefe günü saat 12:30'a kadar açık olacak.

PTT ÇALIŞMA SAATLERİ

PTT şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a kadar açıktır. 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar çalışıp, kapanmaktadır. Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.