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Vicdansız sürücü 7 yaşındaki küçük kıza çarptı arkasına bakmadan kaçtı

’da vicdansız sürücü, küçük kıza çarptı. Arkasına bakmadan kaçtı. O anlar kameralara yansıdı

Vicdansız

Otomobille çarptığı küçük kızı, ölüme terk eden vicdansız sürücü kısa sürede yakalandı. Olay dün Esenyurt'ta yaşandı. 7 yaşındaki Zeynep bakkala gitmek için yolun karşısına geçmek istedi.

Aşırı süratli otomobil, küçük kızı altına alarak sürükledi. Arkasına bakmadan kaçtı. Ağır yaralanan Zeynep ise vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu öğrenildi. Baba Z.G., "Araba tüm hızıyla kızımı altına alıyor. Kızımı resmen ölüme terk edip bırakıp gidiyor. İnsanda biraz vicdan olur. O şekilde çarptın bari içinde biraz vicdan olsun" diye konuştu. Emniyet güçleri, kiralık olduğu belirlenen aracı süren M.D. ile birlikte 2 kişiyi gözaltına aldı.


Kiralık aracın sürücüsü M.D. kısa sürede yakalandı. Karakolda sorguya alındı.

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