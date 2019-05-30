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'de köpeğini öldürdüğünü iddia etiği adamı katletti

’de genç adam, köpeğini av tüfeğiyle öldürdüğünü iddia ettiği kişiyi bıçaklayarak katletti!

Cana can!
Komşusunun köpeğini öldürdüğü iddia edilen adam, canından oldu. Korkunç olay 'de yaşandı. İbrahim Kaplan, S.D. ve kardeşi Ö.D.'ye (20) ait leri tüfekle ateş ederek, öldürdü. İki kardeş, şikayetçi oldu. Kaplan'a ceza kesildi. Taraflar, dün karşılaştı. S.D., Kaplan'ı göğsünden 17 kez bıçaklayarak, ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan adam kurtarılamadı. anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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