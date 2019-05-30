Komşusunun köpeğini öldürdüğü iddia edilen adam, canından oldu. Korkunç olay Edirne'de yaşandı. İbrahim Kaplan, S.D. ve kardeşi Ö.D.'ye (20) ait köpekleri tüfekle ateş ederek, öldürdü. İki kardeş, şikayetçi oldu. Kaplan'a ceza kesildi. Taraflar, dün karşılaştı. S.D., Kaplan'ı göğsünden 17 kez bıçaklayarak, ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan adam kurtarılamadı. Cinayet anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
- Yaşam
- 30.05.2019
- Gazete
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