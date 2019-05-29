Bugünkü
Takvim

Yok böyle sapıklık

Yok böyle sapıklık
İstanbul Maltepe'de pazar günü yüzde 90 zihinsel engelli genç kız H.N.Ç. (19), camın önünde müzik dinliyordu. Aracıyla evin önüne gelen E.Y. (40), pencereden dışarıya bakan mağdureye önce laf attı. Ardından cinsel organını gösterip, camdan eve tırmandı. Genç kızı öpüp kaçtı. Yakalanan sapık, tutuklandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriYok böyle sapıklık
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri