Yok böyle sapıklık

İstanbul Maltepe'de pazar günü yüzde 90 zihinsel engelli genç kız H.N.Ç. (19), camın önünde müzik dinliyordu. Aracıyla evin önüne gelen E.Y. (40), pencereden dışarıya bakan mağdureye önce laf attı. Ardından cinsel organını gösterip, camdan eve tırmandı. Genç kızı öpüp kaçtı. Yakalanan sapık, tutuklandı.
- Yaşam
- 29.05.2019
- Gazete
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