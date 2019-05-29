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  • 29.05.2019 21:43
  • Son Güncelleme: 29.05.2019 21:49

MPİ 29 Mayıs çekiliş sonuçları belli oldu! İşte haftanın sonuçları...

Milli Piyango İdaresi tarafından perşembe günü saat 21.45'te çekilen 'da heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi çekiliş sonuçları noter huzurunda açıklandı. İşte MPİ 29 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları...

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı

Perşembe günleri Milli Piyango İdaresi tarafından çekilen çekiliş sonuçları açıklandı. Birçok kişi merakla nı merak ediyordu. Peki, haftanın şanslı numaraları hangileri oldu? İşte çekiliş sonuçları...

29 MAYIS SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto sonucu: 4 - 8 - 13 - 19 - 27 - 41

SÜPER LOTO NEDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca "oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur. Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca "oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

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