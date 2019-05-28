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Kayıp değil evde

Tatil için ’ya gelen ve ailesinin 3 gündür haber alamadığı uyruklu , büyük paniğe neden olmuştu. Genç kızın ülkesine döndüğü ortaya çıktı.

Kayıp değil evde
Hollanda'dan 'nın Kundu turizm bölgesindeki bir otele 20 Mayıs'ta arkadaşıyla birlikte tatile gelen 21 yaşındaki , 24 Mayıs'ta otelden ayrıldı. Arkadaşına Antalya'da kalacağını söyleyen Navarro'dan 3 gündür haber alınamayınca ailesinde panik başladı. Çocuklarından haber alamayan Navarro ailesi, sosyal medya üzerinden Antalya Yardımlaşma Platformu Temsilcisi Halit Mert'e ulaştı. Ailenin isteği üzerine Antalya Yardımlaşma Platformu'nda yayımlanan kayıp ilanında, Kristel Navarro'yu görenlerin verilen telefon numarasından aileye ulaşması istendi.İlanı ihbar kabul eden Antalya Emniyet Müdürlüğü, Navarro'nun bulunması için çalışma başlattı. Bu sürecin ardından bir açıklama yapan Emniyet Müdürlüğü, Navarro'nun 22 Mayıs'ta saat 10.45'te Antalya Havalimanı Dış Hat Terminali'nden çıkış yaparak, ülkesine döndüğünü tespit ettiklerini duyurdu.

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