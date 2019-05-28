Aile boyu vahşet | 25 yıl sonra yakalandılar

Yalova'da 1994 yılında ortadan kaybolan S.Ç.'nin öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayet, 25 senedir aydınlatılamadı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, dosyayı yeniden incelemeye aldı. S.Ç.'nin kasten öldürülmesi olayında birinci derece şüpheli olarak değerlendirilen 10 akraba İstanbul Arnavutköy ve Kocaeli Karamürsel'de gözaltına alındı. S.Ç.'nin 25 sene önce evlilik dışı hamile kaldığı gerekçesiyle babası S.K. (71) tarafından kendisini öldürmesi için halası V.M. (56) ve halasının eşi M.M.'yi (71) azmettirdiği belirlendi. V.M'nin maktule S.Ç.'yi kendisinin temizliğini yapması bahanesiyle Karamürsel'den Arnavutköy'e getirdiği belirtildi. M.M'nin ise S.Ç.'yi gezdirmek maksadıyla Tayakadın mevkiisine götürdüğü ve burada boğarak öldürüp akabinde ormanlık arazi içerisine gömdükleri ortaya çıktı. Maktulün babası S.K., halası V.M, eniştesi M.M. ve kuzeni T.M. (51) tutuklandı.
- Yaşam
- 28.05.2019
- Gazete
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