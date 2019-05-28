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Ah be Ecrin!

1.5 yaşındaki Ecrin, oyun oynarken kayboldu. 20 gün sonra ise ormanlık alanda cansız bedeni bulundu. Ailesi, gözyaşlarına boğuldu...

Ah be Ecrin!



Samsun Vezirköprü'de 7 Mayıs'ta evlerinin önünde oyun oynayan 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz, kayıplara karıştı. Kurnaz ailesi, kayıp başvurusu yaptı. UMKE, ve jandarma komandolar, bölgede arama başlattı. Evin çevresinde yapılan aramalar geniş alana yayıldı. Görevlendirilen kadavra köpeği Abrek, evin 75 metre yakınında tepki verdi. Bunun üzerine üç ayrı bölgede de kazı çalışması gerçekleştirildi. Ancak savcının gözetiminde sürdürülen çalışmalardan sonuç alınamadı.

MÜGE ANLI'DA ARANDI
'da da günlerce aranan Ecrin'den öğleden sonra acı haber alındı. Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Alancık Mahallesi'nde denetim yaptıkları ormanlık arazideki dere yatağında ayakkabı ile ceset parçaları buldu. Parçaların minik Ecrin'e ait olduğu ortaya çıktı. Bulunan ayakkabının da Ecrin'in kaybolduğu gün ayağındaki ayakkabıları olduğu belirtildi. Ceset parçalarının bulunduğu dere yatağı ile Ecrin'in kaybolduğu evin arasında 4 kilometre mesafe olduğu belirlendi. Kurnaz ailesi, sinir krizleri geçirdi.



​ÜVEY AMCA GÖZALTINDA
Korkunç olayla ilgili üvey amca Özkan Kurnaz, jandarma tarafından gözaltına alındı.

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