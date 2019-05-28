Ah be Ecrin!

Samsun Vezirköprü'de 7 Mayıs'ta evlerinin önünde oyun oynayan 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz, kayıplara karıştı. Kurnaz ailesi, kayıp başvurusu yaptı. UMKE, AFAD ve jandarma komandolar, bölgede arama başlattı. Evin çevresinde yapılan aramalar geniş alana yayıldı. Görevlendirilen kadavra köpeği Abrek, evin 75 metre yakınında tepki verdi. Bunun üzerine üç ayrı bölgede de kazı çalışması gerçekleştirildi. Ancak savcının gözetiminde sürdürülen çalışmalardan sonuç alınamadı.
MÜGE ANLI'DA ARANDI
Müge Anlı'da da günlerce aranan Ecrin'den öğleden sonra acı haber alındı. Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Alancık Mahallesi'nde denetim yaptıkları ormanlık arazideki dere yatağında ayakkabı ile ceset parçaları buldu. Parçaların minik Ecrin'e ait olduğu ortaya çıktı. Bulunan ayakkabının da Ecrin'in kaybolduğu gün ayağındaki ayakkabıları olduğu belirtildi. Ceset parçalarının bulunduğu dere yatağı ile Ecrin'in kaybolduğu evin arasında 4 kilometre mesafe olduğu belirlendi. Kurnaz ailesi, sinir krizleri geçirdi.
ÜVEY AMCA GÖZALTINDA
Korkunç olayla ilgili üvey amca Özkan Kurnaz, jandarma tarafından gözaltına alındı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.