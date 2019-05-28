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Acılı babadan kazada ölen kızına 'ya mektup

Üniversiteli , trafik kazasında can verdi. Baba Halil Akkaya’nın kızı için yazdığı özlem dolu mektup ise yürekleri paramparça etti: Ben sıcacık odamda, sen kara toprakta. Utanıyorum içtiğim çaydan, sigaramdan...

Özlemname!
BİR babanın, trafik kazasında ölen kızı için yazdığı mektup herkesi ağlattı. Genç bir kızı hayattan koparan kaza, Burdur'da 13 Mart'ta yaşandı. Süleyman Emre Kılınç yönetimindeki otomobil ile uzman çavuş Emre Esmer'in kullandığı araç çarpıştı. Kazada Kılınç ile yanındaki Akkaya (19) yaralandı. Hastaneye kaldırılan İrem Su, kurtarılamadı. Kızının ardından gözyaşları kurumayan baba Halil Akkaya, İrem Su'ya hitaben birçok duygusal mektup yazdı:



"BUGÜN yine sabah oldu, açtım gözlerimi salavat getirerek yeni güne. Utandım uyumaktan sıcacık yatağımda. Yine yağmur yağıyor. Sen sevmezdin yağmuru. Kızdım gökyüzüne yine ağlıyor diye. Utandım kendimden o anda. Gökyüzü bile ağlıyor. Ben ağlayamıyorum. Sonra dedim ki bir günü daha geride bırakıp bir gün daha yaklaştım mutlu sona. Yaklaştım sana ve sevgiliye kavuşmaya. Ben sıcacık odamda, sen kara toprakta. Utanıyorum içtiğim çaydan, sigaramdan. Sen yeni yuvanda rahat ol kızım. Ben yine utanmaya devam ederek sana kavuşacağım günü bekliyorum."



Baba Halil Akkaya, ölen kızına hitaben mektup yazdı.

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