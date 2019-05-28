Antalya'da yaşayan 4. sınıf öğrencisi Gökalp Güllü, daha 10 yaşındaydı. Önceki gün evinde banyo yaparken fenalaşıp yere yığıldı. Oğlunun fenalaştığını gören anne Huriye Güllü, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Sağlık görevlileri kısa sürede eve ulaştı. İlk müdahalesi evde yapılan Gökalp, ambulansa alındı. Hastaneye götürülürken yolda kalbi duran küçük çocuk, tüm müdahalelere rağmen hayata gözlerini kapadı. İlk belirlemelere göre Gökalp'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği saptandı. Güllü'nün cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Morgda oğlunun cenazesini almak için bekleyen baba Göktürk Güllü ise evlat acısıyla adeta yıkıldı. Acılı baba, ayakta duramadı. Yere çöken baba, evladının ardından hüngür hüngür ağladı. Oğlunun tabutuna gözyaşları içinde bakan Güllü, tabutu cenaze aracına kadar taşıdı. Talihsiz Gökalp'ın cenazesi ise Kurşunlu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.
Kalbine yenilen Gökalp, doktor olmak istiyordu.
Kalbine yenilen Gökalp, doktor olmak istiyordu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.