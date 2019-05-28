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10 yaşındaki kalp krizi sonu hayatını kaybetti

10 yaşındaki Gökalp, banyo yaparken fenalaştı. Kalp krizi sonucu aramızdan ayrıldı. Babası ise üzüntüden yıkıldı. Yere çöküp hüngür hüngür ağladı.

Bir babanın çöküşü
'da yaşayan 4. sınıf öğrencisi , daha 10 yaşındaydı. Önceki gün evinde banyo yaparken fenalaşıp yere yığıldı. Oğlunun fenalaştığını gören anne Huriye Güllü, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Sağlık görevlileri kısa sürede eve ulaştı. İlk müdahalesi evde yapılan Gökalp, ambulansa alındı. Hastaneye götürülürken yolda kalbi duran küçük çocuk, tüm müdahalelere rağmen hayata gözlerini kapadı. İlk belirlemelere göre Gökalp'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği saptandı. Güllü'nün cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Morgda oğlunun cenazesini almak için bekleyen baba Göktürk Güllü ise evlat acısıyla adeta yıkıldı. Acılı baba, ayakta duramadı. Yere çöken baba, evladının ardından hüngür hüngür ağladı. Oğlunun tabutuna gözyaşları içinde bakan Güllü, tabutu cenaze aracına kadar taşıdı. Talihsiz Gökalp'ın cenazesi ise Kurşunlu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.



Kalbine yenilen Gökalp, doktor olmak istiyordu.

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