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Yürek dayanmaz

İzmir’de ailesini siyanürlü şerbetle öldüren , ruh sağlığı hastanesine yatırıldı. 4 yaşındaki Mehmet Taha’nın sözleri ise yürek parçaladı: ‘Annem-babam bir daha hiç gelmeyecek mi?’

Yürek dayanmaz
Tarihler 14 Mayıs 2019'u gösterdiğinde İzmir'de korkunç bir olay yaşandı... Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi (21), internetten sipariş ettiği siyanür ile anne, babasına ve kardeşlerine şerbet hazırladı. Zehirli karışımdan içen baba Mehmet Kalkan (46) ve anne Fatma Kalkan (39) tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Ağabeylerinin hazırladığı şerbetten içmek istemeyen ve bu sırada üzerlerine dökülen siyanürden etkilenen 16 yaşındaki Emircan ile 4 yaşındaki ise yaralandı. Şizofreni teşhisi konulan zanlı Mahmut Can Kalkan da tutuklandı. Anne ve baba katili gencin, Buca Cezaevi'nde sadece bir gün tutuklu kaldığı ortaya çıktı. Kalkan'ın koğuştaki diğer mahkumlara zarar vermemesi için tutuklandıktan bir gün sonra Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildiği anlaşıldı. Manisa'da tedavi altına alınan Kalkan'ın rol yapıp yapmadığının, gerçek bir şizofren hastası olup olmadığının anlaşılması için bir süre doktorlar tarafından izleneceği açıklandı...



PEDAGOGLAR SÖYLEDİ
Olaydan sonra anneannelerinin yanında kalan Emircan ile Mehmet Taha Kalkan'ın sağlık durumlarının iyi olduğu, psikolojik destek aldıkları öğrenildi. Pedagoglar eşliğinde anne ve babasının öldüğü söylenen 4 yaşındaki Mehmet Taha Kalkan'ın sözleri yürekleri burktu. Evlerinin önüne anne ve babasının tabutu getirildiğinde pedagoglar eşliğinde, "Hadi anne ve babana el salla. Hoşça kal de" denilen minik Taha'nın anneannesine, "Annem babam bir daha hiç gelmeyecek mi?" diye sorduğu öğrenildi.



Mehmet Kalkan ve Fatma Kalkan, yapılan otopsinin ardından yan yana toprağa verilmişti.


CEYHAN TORLAK

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