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İzmirli Azime Taş kanseri yendi

Çağın vebası kanseri iki kez yenen Azime Taş, yaşadığı zor günleri iki kitapta anlattı: Kanserle mücadele eden hastalar kendilerini bir odaya kapatmasınlar. Hayatın içinde olsunlar...

'Azimet'ti başardı
İzmirli Azime Taş (51), 14 yıl önce göğsünde sertlik hissetti. Hastaneye gitti. Meme kanserine yakalandığını öğrendi. Moralini yüksek tutan Azime Hanım, geçirdiği ameliyatın ardından kemoterapi görüp, hastalığı yendi. Bu süreçte yaşadıklarını "125 gram bir memenin trajikomik hikayesi" isimli kitabında anlatan Taş, eserini kendisi gibi tedavi gören kadınlara hediye etti. Ancak çağın vebası yakasını bir türlü terk etmedi. Taş, geçen yıl da rahim kanserinin 4. evresinde olduğunu öğrendi. Pes etmedi. Kanseri bir kez daha yendi. Hastalığın teşhis edildiği günlerde ikinci kitabını yazmaya karar veren Taş, "250 gramlık hikayeler" adlı son eserinde de kansere karşı verdiği mücadeleden bahsetti...



KANSERİN KİTABINI YAZDI
Azime Taş, "Hayata bir şekilde hep bağlı kaldım. Çok inançlı bir insanım. Elimden geleni yapıyorum. Yaşama sevincimi kaybetmemeye çalışıyorum, gerisini Allah'a bırakıyorum" dedi.

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