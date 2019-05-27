İzmirli Azime Taş kanseri yendi

(51), 14 yıl önce göğsünde sertlik hissetti. Hastaneye gitti. Meme kanserine yakalandığını öğrendi. Moralini yüksek tutan Azime Hanım, geçirdiği ameliyatın ardından kemoterapi görüp, hastalığı yendi. Bu süreçte yaşadıklarını "125 gram bir memenin trajikomik hikayesi" isimli kitabında anlatan Taş, eserini kendisi gibi tedavi gören kadınlara hediye etti. Ancak çağın vebası yakasını bir türlü terk etmedi. Taş, geçen yıl da rahim kanserinin 4. evresinde olduğunu öğrendi. Pes etmedi. Kanseri bir kez daha yendi. Hastalığın teşhis edildiği günlerde ikinci kitabını yazmaya karar veren Taş, "250 gramlık hikayeler" adlı son eserinde de kansere karşı verdiği mücadeleden bahsetti...Azime Taş, "Hayata bir şekilde hep bağlı kaldım. Çok inançlı bir insanım. Elimden geleni yapıyorum. Yaşama sevincimi kaybetmemeye çalışıyorum, gerisini Allah'a bırakıyorum" dedi.