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Aşk cinneti

Genç polis, gönül ilişkisi olduğu meslektaşıyla tartıştı. Ardından silahını ateşleyerek genç kızı öldürüp, jandarmaya teslim oldu.

Aşk cinneti
Diyarbakır'da Muharrem Y. isimli polis, aralarında gönül ilişkisi bulunan meslektaşı Merve Ünal ile sabah saatlerinde Fabrika Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda tartıştı. Bir süre sonra tekrar bir araya gelen ikiliden Muharrem Y., tabancası ile Ünal'ın göğsüne ateş etti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı polis, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Göğsünden yaralanan talihsiz kız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Zanlı Muharrem Y., olayın ardından güvenlik güçlerine teslim olurken, olay yeri inceleme ekipleri de evde delil çalışması yaptı. Diyarbakır Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da olay yerine giderek ekiplerden bilgi aldı.

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