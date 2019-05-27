ABD’de yaşayan Çağrı Üre trafik kazasında hayatını kaybetti

kazasında kazasında hayatını kaybeden genç adam toprağa verildi. Olay 8 Mayıs'da ABD'de meydana geldi. 31 yaşındaki, madde bağımlısı ve alkollü bir kadının kullandığı aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.Üre'nin cenazesine, ailesi ve sevenlerinin yanı sıra Los Angeles Başkonsolosu, başkonsolosluk çalışanları, Güney California Türk Amerikan Derneği (ATA-SC) Başkanı Nilay Nylund, Orange County Türk Amerikan Derneği (OCTAA) üyeleri katıldı. Genç adam,Katolik olan eşibaşta cenazenin yakılmasını istemiş, Los Angeles Başkonsolosluğunun çabaları ve Türk Amerikan toplumunun kendisi ile konuşması veÇağrı Üre, henüz 31 yaşındaydı. Trafik kazasında feci şekilde can verdi. Ölümü sevenlerini üzdü.