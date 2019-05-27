ABD’de yaşayan Çağrı Üre trafik kazasında hayatını kaybetti

Trafik kazasında kazasında hayatını kaybeden genç adam toprağa verildi. Olay 8 Mayıs'da ABD'de meydana geldi. 31 yaşındaki Çağrı Üre, madde bağımlısı ve alkollü bir kadının kullandığı aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Üre'nin cenazesine, ailesi ve sevenlerinin yanı sıra Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz, başkonsolosluk çalışanları, Güney California Türk Amerikan Derneği (ATA-SC) Başkanı Nilay Nylund, Orange County Türk Amerikan Derneği (OCTAA) üyeleri katıldı. Genç adam, İslami usullere uygun olarak toprağa verildi. Katolik olan eşi Evelyn Saldivar başta cenazenin yakılmasını istemiş, Los Angeles Başkonsolosluğunun çabaları ve Türk Amerikan toplumunun kendisi ile konuşması ve cenaze masraflarının karşılanması ile İslami usullere uygun olarak defnedilmesini kabul etmişti.
Çağrı Üre, henüz 31 yaşındaydı. Trafik kazasında feci şekilde can verdi. Ölümü sevenlerini üzdü.
Çağrı Üre, henüz 31 yaşındaydı. Trafik kazasında feci şekilde can verdi. Ölümü sevenlerini üzdü.
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