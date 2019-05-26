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Kabus gerçek oldu

Kabus gerçek oldu
Özge Mitoğlu İngiltere'de yaşıyordu. En büyük dileği anne olmaktı. Tüp bebek tedavisinden önce zayıflaması gerekiyordu. Mide küçültme ameliyatı olmak için 'de özel bir hastanede ameliyat oldu. 4 gün sonra da can verdi. Ailesine göre ölümünde hastanenin ihmali var. Dayı Nuri Taşarsu, ", 'da yaşıyordu. Ameliyat oldu, iki gün sonra şikayetlerinin olması sebebiyle hastaneye başvurdu. Ancak ameliyatı gerçekleştiren doktor o gün hastanede olmadığı için serum verip eve göndermişler. Ertesi gün yine rahatsızlanmış. Bu kez doktor gelip müdahale etmiş ve operasyona almışlar. Yeğenimi ikinci kez ameliyata aldıklarında iç organlarını kaybettiği fark edilmiş. 28 yaşında bir genci kaybettik. Ağabeyi gördüğü rüya üzerine arayıp 'ameliyata girme bizim evin yandığını gördüm' demiş. Maalesef olanlar oldu" dedi.

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