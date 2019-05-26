Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Köklü'nün cenazesi, memleketi Yozgat'ın Akdağmadeni İlçesi'nde dün toprağa verildi. Şehidin annesi Gülay Köklü, tabutun başına gitti. Oğlunun fotoğrafına sarılıp, "Şehit annesiyim, ağlamıyorum. Bir oğlum daha var, onu da göndereceğim, ben de gideceğim, dik durun ağlamayın" dedi. Bekar olan şehit Mehmet Köklü'nün babası Murat Köklü'nün 12 yıl önce vefat ettiği öğrenildi.
- Yaşam
- 26.05.2019
- Gazete
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