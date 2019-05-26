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Dik durun, ağlamayın

Dik durun, ağlamayın
Irak'ın kuzeyinde 'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Köklü'nün cenazesi, memleketi 'ın Akdağmadeni İlçesi'nde dün toprağa verildi. Şehidin annesi Gülay Köklü, tabutun başına gitti. Oğlunun fotoğrafına sarılıp, "Şehit annesiyim, ağlamıyorum. Bir oğlum daha var, onu da göndereceğim, ben de gideceğim, dik durun ağlamayın" dedi. Bekar olan şehit 'nün babası Murat Köklü'nün 12 yıl önce vefat ettiği öğrenildi.

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