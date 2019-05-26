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'da şiddet okula girdi! Okul müdürü öğrencileri darp etti

Okul müdürü Ö.Ü., kürsüye çıkardığı 2 öğrenciyi ladı. Başka bir çocuğu ise kulaklarından havaya kaldırdı. Skandal, kameraya yansıdı. Dayakçı müdür, yöneticilik görevinden alındı.


Şiddet okula da girdi. 'nın Yapraklı İlçesi'ndeki Yukarıöz İlkokulu'nda 8 Mart günü skandal meydana geldi. Okul müdürü Ö.Ü, İstiklal Marşı töreninde kürsüye çağırdığı öğrencileri tek tek darp etti. 2 öğrenciye art arda atan, başka bir öğrenciyi de kulaklarından tutup havaya kaldıran müdür, bir veli tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Sosyal medyada yayılan şiddet görüntüleri büyük tepki çekti. Skandalla ilgili harekete geçti. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlığımız müfettişleri tarafından başlatılan inceleme sonucu söz konusu kişinin yöneticilik görevi üzerinden alınmış olup, hakkındaki adli süreç devam etmektedir" denildi.





Yüz karası müdür, kürsüye çağırdığı öğrencilere defalarca tokat attı. Talihsiz çocuklar, yere yığıldı.



Öğretmen tarafından arkadaşlarının gözleri önünde dövülen öğrencilerin psikolojisi bozuldu. Veliler "Dayakçı müdür, meslekten atılsın" çağrısında bulundu.




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