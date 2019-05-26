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'da korkunç kaza! Gelin-kaynana hayatını kaybetti...

’da kontrolden çıkan otomobil, kanala devrildi. Gelin-kaynana hayatını kaybetti...

Kazaya gelin!
Sulama kanalına devrilen araçtaki kadın ile gelini öldü. Kaza dün 'da meydana geldi. Erdi Özkan'ın (30) kullandığı otomobil, sulama kanalına devrildi. Sürücü Özkan ve annesi Satı Özkan (50) ile eşi Satı Özkan (27) araçtan çıkarıldı. Ekipler, iki kadının hayatını kaybettiği belirledi. Yaralı genç ise hastaneye kaldırıldı. Gelin ve kayınvalidesinin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Sulama kanalındaki otomobil ise çekici yardımıyla çıkarıldı. ilgili soruşturma başlatıldı.



Anne 'ın ölümü sevenlerini üzdü.

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