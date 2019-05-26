Sulama kanalına devrilen araçtaki kadın ile gelini öldü. Kaza dün Antalya'da meydana geldi. Erdi Özkan'ın (30) kullandığı otomobil, sulama kanalına devrildi. Sürücü Özkan ve annesi Satı Özkan (50) ile eşi Satı Özkan (27) araçtan çıkarıldı. Ekipler, iki kadının hayatını kaybettiği belirledi. Yaralı genç ise hastaneye kaldırıldı. Gelin ve kayınvalidesinin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Sulama kanalındaki otomobil ise çekici yardımıyla çıkarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Anne Satı Özkan'ın ölümü sevenlerini üzdü.
Anne Satı Özkan'ın ölümü sevenlerini üzdü.
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