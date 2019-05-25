Türk halkı, uzay merakında tüm dünyayı geride bıraktı. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), uzay sevdalılarını heyecanlandıran bir çalışmaya imza attı. 2020 yılında Mars'a göndereceği uzay aracına isim yazdırılması için 'İsmini Mars'a gönder' kampanyası başlattı. Mars'a kendisinden önce ismini göndermek isteyenler, NASA'nın internet sitesine isim, soy isim, ülke ve posta kodu bilgilerini girerek temsili gidiş biletini kaptı. Kampanyaya şu ana kadar dünya üzerinden 3.5 milyon insan katıldı. En çok katılım ise 1 milyon 291 bin 772 milyon başvuruyla Türkiye'den yapıldı. Yurdum insanının uzay merakıyla ilgili sosyal medyada yapılan yorumlar, herkesi gülümsetmeyi başardı.
SON KAYIT EYLÜL'DE
Mars'a gönderilmesi planlanan uzay aracının Temmuz 2020'de fırlatılması ve Şubat 2021'de Mars'a ulaşması planlanıyor. Uzay aracı, Mars'ın iklim ve jeolosiyle ilgili örnekler toplayarak dünyaya dönecek. Sistemde toplanan isimler, uzay aracındaki çip içinde muhafaza edilecek. İsteyenler, Eylül'e kadar isimlerini kayıt edebilecek.
Az önce çoluk, çocuk, eş, dost, hısım, akraba herkesin ismini yazdırdım.
Biz anca isim göndeririz böyle.
Şuradan şuraya tatile bile gidemiyoruz... Ne Marsı ya!
İsmimizden başka gönderecek neyimiz var ki.
O uzaylılar gelip tek tek bulacak sizi!
Yol parası yok, yeme içme NASA'ya ait, karı koca gitsen iki maaş aldığını düşün, meşhur olmakta cabası... Oh gül gibi geçinir gidersin Mars'ta...
Türkler hareketli bir kavimdir. Tarihe bakın hiç yerinde duramamıştır. Şimdi de Mars'a gidiyoruz!
Daha Dünya'yı gezemedim. Ne işim var Mars'ta?
Dünya dar geliyor dar!
Teknoloji nerede, biz orada!
Ciddi ciddi uzay bizim hasretimizmiş.
5 aylık bebeğinin biletini paylaşan var nereye gidiyoruz ey ahali?*
SON KAYIT EYLÜL'DE
Mars'a gönderilmesi planlanan uzay aracının Temmuz 2020'de fırlatılması ve Şubat 2021'de Mars'a ulaşması planlanıyor. Uzay aracı, Mars'ın iklim ve jeolosiyle ilgili örnekler toplayarak dünyaya dönecek. Sistemde toplanan isimler, uzay aracındaki çip içinde muhafaza edilecek. İsteyenler, Eylül'e kadar isimlerini kayıt edebilecek.
Az önce çoluk, çocuk, eş, dost, hısım, akraba herkesin ismini yazdırdım.
Biz anca isim göndeririz böyle.
Şuradan şuraya tatile bile gidemiyoruz... Ne Marsı ya!
İsmimizden başka gönderecek neyimiz var ki.
O uzaylılar gelip tek tek bulacak sizi!
Yol parası yok, yeme içme NASA'ya ait, karı koca gitsen iki maaş aldığını düşün, meşhur olmakta cabası... Oh gül gibi geçinir gidersin Mars'ta...
Türkler hareketli bir kavimdir. Tarihe bakın hiç yerinde duramamıştır. Şimdi de Mars'a gidiyoruz!
Daha Dünya'yı gezemedim. Ne işim var Mars'ta?
Dünya dar geliyor dar!
Teknoloji nerede, biz orada!
Ciddi ciddi uzay bizim hasretimizmiş.
5 aylık bebeğinin biletini paylaşan var nereye gidiyoruz ey ahali?*
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