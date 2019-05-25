Dünyanın en büyük adliyesinde ele geçirilen suç eşyaları görenleri şaşırttı. İstanbul Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda 2019 yılı içerisinde adliye girişinde bulunan X-Ray cihazı ile tespit edilen, güvenlikler tarafından üst ve arabalarda yapılan aramalarda ele geçirilen kesici ve delici aletler sergilendi. 8 bin 500 suç eşyasının bulunduğu sergide, çok sayıda kesici ve delici alet yer aldı. Sopa ve bıçak, beyzbol sopası, muştalar, balta, keser, satır, maket bıçağı, makas, biber gazı, sahte polis, özel harekat ve jandarma rozetleri şaşırttı. Motorlu testere, samuray kılıcı, kartvizit ve kalem görünümlü bıçaklar, elektroşok cihazları da dikkat çekti.
MOTORLU TESTERE ŞAŞIRTTI
Sergilenenler arasında, motorlu testere, samuray kılıcı, kartvizit, kalem görünümlü bıçak ve elektroşok cihazlarını görenler gözlerine inanamadı.
MOTORLU TESTERE ŞAŞIRTTI
Sergilenenler arasında, motorlu testere, samuray kılıcı, kartvizit, kalem görünümlü bıçak ve elektroşok cihazlarını görenler gözlerine inanamadı.
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