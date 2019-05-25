Karı-koca kavgası kanlı bitti. Olay dün Denizli'de meydana geldi. Özel bir hastanede ortopedi ve travmatoloji uzmanı olan Dr. Cüneyt E. (47) ile hemşire eşi Aylin E. (39) arasında tartışma çıktı. Sinirlerine hakim olamayan kadın, iki çocuğunun babası olan eşini göğsünden bıçakladı. Ardından da yaralı adamı otomobile bindirip, hastaneye kaldırdı. Tek bıçak darbesiyle yaralanan Cüneyt E.'nin hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi. Polis tarafından gözaltına alınan Aylin E.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.
- Yaşam
- 25.05.2019
- Gazete
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