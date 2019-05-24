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'da korkunç cinayet

’da bir balık çiftliğinde çalışan adam, yat kaptanının eşiyle ilişkisi olduğunu öne sürdü. Trafikte önünü keserek av tüfeğiyle öldürdü...

Ha'yat'ı mesele!
Aldatıldığını iddia eden adam, elini kana buladı. Olay 'da yaşandı. Bir balık çiftliğinde çalışan Coşkun Karadağ, 2 çocuğunun annesi olan eşinin, yat kaptanlığı yapan ve amcasının kızıyla evli olan, bir çocuk babası Özkan Kuzkun ile ilişkisi olduğundan şüphelenmeye başladı. Aynı zamanda avcılık da yapan Karadağ, önceki gün, Kuzkun'un otomobilini takip etmeye başladı. Aracı sollayıp önünü kesti. İkili birbirine girdi. Karadağ, Kuzkun'u göğsünden ve bacağından vurdu. Çevredekiler, sağlık ekiplerini aradı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Olay yerinde bekleyen katil zanlısı, polis tarafından gözaltına alındı. Karadağ'ın ilk ifadesinde, Kuzkun'u eşiyle ilişkisi olduğu için vurduğunu söylediği öğrenildi.



Kurşunların hedefi olan yat kaptanı Özkan Kuzkun, kanlar içinde yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan talihsiz adam kurtarılamadı. Acı haberi alan yakınları yıkıldı.



ZEKİ ÖZKESKİN

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