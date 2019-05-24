Kedinin yolu!

İstanbul'da yavru kedi, bir aracın motoruna girdi. Motorda sıkışan kedi, bu şekilde İstanbul'dan Antalya'ya gitti. Konyaaltı İlçesi'nde önceki akşam İstanbul plakalı araçtan kedi sesi geldi. Hayvansever Ulaş Kaşıkçı, motora sıkışan kediyi, 2 saatte kurtarabildi. Kedinin olaydan bir gün önce İstanbul'dan Antalya'ya giden kişiye ait aracın motoruna girdiğini, araç sahibinin durumu fark etmesine rağmen, 700 kilometrelik yolu bu şekilde geldiği iddia edildi. Veterinerde kontrolünü yaptırdıkları kediye 'İstanbul' adını veren Kaşıkçı, kedinin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
- Yaşam
- 24.05.2019
- Gazete
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