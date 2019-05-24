Fırtına ayırdı! Bursa’da balık tutmak için denize açılan genç çift, fırtınaya yakalandı. Yardım istemek için suya atlayan adam boğuldu, eşi son anda kurtarıldı...

Fırtınada mahsur kaldıkları bottan denize atlayan koca öldü, eşi kurtarıldı. Olay önceki gün Bursa'da yaşandı. 40 yaşındaki Çetin Bekil ile 39 yaşındaki Didem Bekil çifti, kayığa binerek balık avlamaya çıktı. Bir süre sonra fırtına çıktı. İkili, azgın dalgaların arasında kaldı. Yanlarında cep telefonu olmadığı için haber veremedi. Çetin, yardım çağırmak için suya atladı, gözden kayboldu. Kadın ise helikopterle kurtarıldı. Ekipler dün Çetin Bekil'in cansız bedenine ulaştı. Eşinin acı haberini tedavi gördüğü hastanede alan Bekil gözyaşlarına boğuldu.



MUHARREM DOĞANTEZ