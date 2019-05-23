İnternet üzerinden yemek sipariş platformu olan 'Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın, Türkiye'nin en önemli girişimleri arasında yer aldı. Bilgisayar mühendisi Aydın, 15 yıl önce San Francisco'ya giderek değişik ülke mutfaklarını tattı. Daha sonra yeni bir girişim fikriyle Türkiye'ye dönüş yaptı. 2001'de 'Yemeksepeti.com' adlı siteyi açtı. Yemeksepeti bir anda milyonlarca dolarlık ciro rakamlarına ulaştı. 2015 yılında platformu 589 milyon dolara satan ve 'Yemeksepeti'ndeki görevine devam eden Aydın, tatil için soluğu Kenya'da aldı. İngiliz milyarder Richard Branson'a ait 'Mahali Mzuri Safari Kampı'nda konakladı. Ancak Aydın, geceliği 8 bin lira olan lüks kampta soygun şoku yaşadı. Teknoloji girişimcisi Aydın, twitter'dan safari kampında soyulduğunu açıkladı. Aydın, tesisin sahibi Branson'a, "2 gün önce Mahali Mzuri'deki kampta çadırımızda uyurken soyulduk. Bunu kamptan birilerinin yaptığının delili var. Kampımızda en basit güvenlik önlemleri bile yoktu. Korku ve hayal kırıklığı içinde kaldık" mesajını attı. Branson ise Aydın'a cevap yazmadı. Öte yandan Aydın'ın farklı tarihlerde Fransa, Portekiz ve Brezilya'da da hırsızlık mağduru olduğu ortaya çıktı.
Aydın'ın lüks safari kampında hırsızlık şoku yaşaması, sosyal medyayı salladı. Yorumlardan bazıları şunlardı:
Maymunların parmağı olabilir.
Ben zürafadan şüpheleniyorum.
Safari olmuş 'soy'fari!
Siparişi gelmeyenlerin intikamı olabilir!
4.1 milyar dolar serveti bulunan Branson'ın Kenya'da açtığı 'Mahali Mzuri Safari Kampı', 12 çadırdan oluşuyor. Çadır konseptli konaklama tesisinde en az 4 gece yer ayırtılabiliniyor. 4 gece için en az 32 bin lirayı gözden çıkarmak gerekiyor.
Yemeksepeti'nin CEO'su Aydın, lüks safari kampında hiçbir güvenlik önleminin alınmadığından yakındı.
Aydın'ın lüks safari kampında hırsızlık şoku yaşaması, sosyal medyayı salladı. Yorumlardan bazıları şunlardı:
Maymunların parmağı olabilir.
Ben zürafadan şüpheleniyorum.
Safari olmuş 'soy'fari!
Siparişi gelmeyenlerin intikamı olabilir!
4.1 milyar dolar serveti bulunan Branson'ın Kenya'da açtığı 'Mahali Mzuri Safari Kampı', 12 çadırdan oluşuyor. Çadır konseptli konaklama tesisinde en az 4 gece yer ayırtılabiliniyor. 4 gece için en az 32 bin lirayı gözden çıkarmak gerekiyor.
Yemeksepeti'nin CEO'su Aydın, lüks safari kampında hiçbir güvenlik önleminin alınmadığından yakındı.
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