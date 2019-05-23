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Ünlü akrobat Angeliqe Suarez prova yaptığı sırada hayatını kaybetti

’da bir eğlence merkezinin sirk çadırında facia yaşandı. Kolombiyalı kadın akrobat, prova sırasında 12 metreden yere düşerek hayatını kaybetti, 2 arkadaşı ise ağır yaralandı...

K'ölüm'biya
Dünyaca ünlü turizm beldesi Belek'te faaliyet gösteren bir eğlence merkezinin bahçesindeki sirk çadırındaki prova ölümlü bitti. Olay 11 Mayıs'ta meydana geldi. Gösteri hazırlığı yapan 3 akrobat prova esnasında 12 metre yükseklikten yere düştü. Yaralılar hemen hastaneye kaldırıldı. Kolombiyalı 37 yaşındaki Angeliqe Suarez tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer iki akrobatın ise tedavisi devam ediyor. Yaptığı gösterilerle izleyenleri büyüleyen ünlü akrobat Suarez'in ölümü ülkesinde geniş yankı buldu. Cenaze, Kolombiya'ya gönderildi.




Kolombiyalı Angeliqe Suarez, henüz 37 yaşındaydı. Ünlü akrobat, talihsiz bir kazada hayatını kaybetti. Ölüm haberini alan yakınları yasa boğuldu.


ERDOĞAN ÖZTÜRK

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