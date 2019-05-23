Kaşımpaşa'da bir markette 'bozuk kaymak' yüzünden çıkan kavga kameralara yansıdı İstanbul Kasımpaşa'da eşiyle birlikte markete gelen bir kişi, aldığı kaymağın bozuk olduğunu iddia ederek görevliyle tartıştı. Kavgaya dönüşen ve kadın kasiyerin yaralandığı tartışma güvenlik kamerasına yansıdı.



Olay Kasımpaşa Zincirlikuyu Caddesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre eşinin marketten aldığı kaymağın bozuk olduğunu öne süren bir kişi, eşiyle birlikte markete geldi. HABERİN DEVAMI

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