Aynı gün iki mevsim





Sahile sadece 40 dakikalık mesafedeki bazı ilçelerde ise kar kalınlığı 10 metreyi buldu.

başkenti Antalya'nın sahilleri hava sıcaklığının 30 dereceyi bulmasıyla turist akınına uğradı. Ancak Akseki ve Gündoğmuş ilçelerindeki yayla yollarını açmak için karla mücadele çalışmaları başlatıldı. Kar kalınlığı yer yer 10 metreyi ulaşan bölgede iş makineleriyle çalışma yürüten ekipler, Antalya'da hem kışı hem de yazı yaşamak isteyen turistleri de mutlu etti.