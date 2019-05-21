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Dr. canavar! | Eşini iki kez öldürmek istemiş

’da cani doktor, ayrı yaşadığı avukat eşini sokak ortasında katletti. İki kez öldürmeye teşebbüs ettiği, talihsiz kadının koruma kararı aldırdığı öğrenildi.

Dr. canavar!
Kocası tarafından iki çocuğunun gözlerini önünde 14 kurşunla öldüren kadın, toprağa verildi. Cinayetin arkasından dram çıktı. Olay önceki gün 'da yaşandı. Doktor eşi Mesut Issı'dan uzun süredir şiddet gören avukat Müzeyyen Boylu Issı, 1.5 yıl önce evi terk ederek boşanma davası açtı. Birçok kez sözlü tehditle karşılaştı. İddiaya göre eşi, iki kez öldürmeye teşebbüs edince, koruma kararı aldırdı. Ayrı yaşayan çift, 19 Mayıs'ta çocukları için bir araya geldi. , talihsiz kadını öldürdü. 'nın, 2018'de de polise başvurarak, çocuklarının eşi tarafından kaçırıldığını söyleyip şikayette bulunduğu belirtildi. Katil tutuklandı. Issı'nın, 2008'de, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele gününde okuduğu bir basın metni ortaya çıktı.




Doktor Mesut Issı, ayrı yaşadığı avukat eşini iki kez öldürmeye kalkışıp çocukları kaçırmaya çalıştı. Uzaklaştırma cezası aldı. Ama durmadı, talihsiz kadını, sokak ortasında hunharca öldürdü.

Hüseyin KAÇAR

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