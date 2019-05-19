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’nda zipline keyfi

artık terörle değil, güzellikleriyle adından söz ettirdi. Turistler ’nda zipline keyfi yaparak eğlendi.

Munzur Çayı’nda zipline keyfi
Terör operasyonları sonuç verdi, 'ye huzur geldi. Kent artık terörle değil, doğal güzellikleriyle adından söz ettirdi. Yerli ve yabancı turisler bölgeye akın etti. Özellikle adrenalin tutkunları, 'nda kurulan zipline (yüksek noktadan alçak noktaya bağlanan çelik halatla kaymak) istasyonuna ilgi gösterdi. Zipline parkurunu kullanan turistler doyasıya eğlendi.



Munzur Adrenalin ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Nazım Arslan, Tunceli'de son yıllarda yakalanan huzur ortamıyla doğa ve su sporlarına ilginin hızla artığını söyledi. Arslan, kurulan "zipline" tesisinin bu alanda kentin ilk ve tek tesisi olduğunu belirtti.

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