Munzur Çayı’nda zipline keyfi

Terör operasyonları sonuç verdi, Tunceli'ye huzur geldi. Kent artık terörle değil, doğal güzellikleriyle adından söz ettirdi. Yerli ve yabancı turisler bölgeye akın etti. Özellikle adrenalin tutkunları, Munzur Çayı'nda kurulan zipline (yüksek noktadan alçak noktaya bağlanan çelik halatla kaymak) istasyonuna ilgi gösterdi. Zipline parkurunu kullanan turistler doyasıya eğlendi.
Munzur Adrenalin ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Nazım Arslan, Tunceli'de son yıllarda yakalanan huzur ortamıyla doğa ve su sporlarına ilginin hızla artığını söyledi. Arslan, kurulan "zipline" tesisinin bu alanda kentin ilk ve tek tesisi olduğunu belirtti.
Munzur Adrenalin ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Nazım Arslan, Tunceli'de son yıllarda yakalanan huzur ortamıyla doğa ve su sporlarına ilginin hızla artığını söyledi. Arslan, kurulan "zipline" tesisinin bu alanda kentin ilk ve tek tesisi olduğunu belirtti.
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