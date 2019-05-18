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Gerçek aileyi nüfus müdürlüğü açıklar

Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

Gerçek aileyi nüfus müdürlüğü açıklar
Uzun süre anne ve baba bildiğim kişilerin, evlatlığı olduğumu öğrendim. Bir anlaşma yoluyla evlatlık verildiğim kesinleşti. Bana yıllardır bakan kişiler, tüm ısrarıma rağmen gerçek anne ve babamı söylemek istemiyor. Babam, "Eğer söylersem, senin hayatın daha da kötü olur. Büyük hayal kırıklığı yaşarsın" dedi. Bu beni daha da meraklandırdı. Dava açarsam, evlatlık olduğum kişiler gerçek anne ve babamı söylemek zorunda kalır mı?

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