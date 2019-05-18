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Cezaevi firarisi a kalkıştı

’de Cevahir Y. cezaevinden kaçtı. Yakalanacağını anlayınca a kalkıştı. 8 saat sonra silahını bıraktı.

'Ceza'hir!
Elinde silahla a kalkışan cezaevi firarisi, 8 saatte ikna edildi. Olay dün 'de meydana geldi. Uyuşturucu kullanmak ve kumar oynatmak suçlarından bir süredir cezaevinde bulunan Cevahir Y. (30), izinli olarak çıktığı cezaevine dönmedi. Mahalle bekçilerinin dikkatini çeken firari, 'dur' ihtarına uymayıp, havaya 2 el ateş etti. Kaçan Cevahir Y., ağaçlık alanda etrafını saran polis ve bekçileri görünce silahı kendisine doğrultarak intihar edeceğini söyledi. Genç adam, polis ve özel harekat ekiplerinin 8 saat süren çabalarının ardından ikna edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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