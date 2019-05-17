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Eşini 'surat yapıyor' diye vurdu

Surat yapıyordu
Samsun'da Gökhan Erçin (31) ile bir süre ayrı yaşadığı eşi Ayşe Erçin'le (30) tekrar bir araya geldi. Çift arasında dün tartışma çıktı. Öfkeli koca, tabancayla kadını başından vurup aynı silahla canına kıydı. Gökhan Erçin'in, 'Yeniden birleştik fakat olmadı. Hala bana surat yapıyor. Keşke böyle olmasaydı. Elveda' yazılı bir not bıraktığı belirtildi.

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