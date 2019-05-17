Samsun'da Gökhan Erçin (31) ile bir süre ayrı yaşadığı eşi Ayşe Erçin'le (30) tekrar bir araya geldi. Çift arasında dün tartışma çıktı. Öfkeli koca, tabancayla kadını başından vurup aynı silahla canına kıydı. Gökhan Erçin'in, 'Yeniden birleştik fakat olmadı. Hala bana surat yapıyor. Keşke böyle olmasaydı. Elveda' yazılı bir not bıraktığı belirtildi.
- Yaşam
- 17.05.2019
- Gazete
Eşini 'surat yapıyor' diye vurdu
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