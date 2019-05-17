Çarşı karıştı!

Beşıktaş taraftar grubu liderlerinin arasında çıkan tartışmada kan aktı. Olay Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda 14 Mayıs'ta yaşandı. Beşiktaş taraftar grubu Çarşı liderlerinden Ayhan Güner ile eski amigo Harun Dulkara karşılaştı. İkili arasında tartışma çıktı.

Dulkara, Güner'i kurşunladı. Saldırının ardından kaçtı. Emniyet güçleri, şüpheliyi kısa sürede yakalandı. Adliyeye sevk edilen Harun Dulkara, tutuklandı. Harun Dulkara, 2010 yılında da birlikte amigoluk yaptığı Alen Markaryan'ı bacağından vurdu.

Olay sonrası bölünen Çarşı grubu içerisinde rant ve güç savaşı yaşandığı saldırıların da bu nedenle gerçekleştiği konuşulmuştu. Bu olaydan 3 yıl önce de Dulkara'nın yakın arkadaşı Ferdi Aslan, başka bir amigo olan Alpay Ketenci tarafından öldürülmüştü.