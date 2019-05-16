Hamurunda altın var

Ramazan ayı nedeniyle pide satışları başladı. Ancak satış oranları, pidecileri hayal kırıklığına uğrattı. Kayseri'nin Melikgazi İlçesi'nde Alpaslan Mahallesi'nde fırın işleten Lütfullah Tüysüz, pide satışlarını artırmak için kolları sıvadı. Hamurun içine her gün 257 lira değerinde gram altın attı. Ramazan pidesinden altın çıktığını duyan vatandaşlar, fırına aktı. Pide satışları katlandı. Lütfullah Tüysüz, "Ramazan pidesi satışlarımız günlük 3 bini ancak buluyordu. Satışları artırmak için aklıma pideye altın koymak geldi. 257 liralık gram altınlardan her gün hamur yoğurma mikserine bir adet attık. 'Kimin şansına çıkarsa altın ona' dedik. Bu uygulamamız Ramazan ayı boyunca devam edecek" ifadelerini kullandı.
Vatandaşlar, altın bulma umuduyla pide almak için sıraya girdi.
Vatandaşlar, altın bulma umuduyla pide almak için sıraya girdi.
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