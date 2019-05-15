Rüşvetle kayıt skandalına hapis

Kızı Sofia Grace Macy'yi istediği üniversiteye kabul edilmesi için rüşvet verdiği gerekçesiyle tutuklanan ve kefaletle serbest bırakılan Desperate Housewives (Umutsuz Ev Kadınları) dizisi oyuncusu Felicity Huffman, dün Boston'daki Massachusetts Mahkemesi'ne çıktı.Mahkemede, 56 yaşındaki aktris için "yaklaşık dört aylık" hapis cezası istendi. Cezası 14 Eylül'de kesinleşecek olan ünlü oyuncunun ne kadar hapis cezası alacağı bu tarihte belli olacak.