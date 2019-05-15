Filipinli dadı Jennifer Posadas Olpindo, Kasım 2012'de Abidin A. ile evlendi. Çiftin iki çocuğu oldu. Çift arasındaki geçimsizlik başladı. Olpindo, eşi A.'nın başka kadınlar ile ilişkisi olduğu iddiasındaydı. Çift, boşanma davası öncesi evlerinde yaşadıkları tartışma sonrası davalık oldu. Mahkeme, her ikisine de 'basit yaralama' suçundan adli para cezası verdi. Anılan davadan 3 ay kadar sonra da, Abidin A.'nın açtığı boşanma davası sonrası mahkeme çifti boşadı. Mahkeme, çocukların velayetini babaya verdi. Çift yollarını ayırdıktan sonra Olpindo İstanbul'a yerleşti. İstanbul Valiliği İl Göç İdaresi'ne 2017'de başvuran Olpindo, olumsuz yanıt aldı. Olpindo, ikâmet izni talebine verilen ret kararının iptali için İstanbul İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme Filipinli dadının zaferini şöyle ilan etti: Davacının, kamu düzenini tehdit eden bir eylemi yok. Müşterek küçük çocuklarının da anneleriyle ilişkilerinin sağlanması Anayasal bir zorunluluk. Gereken yapılmalıdır...
- Yaşam
- 15.05.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.