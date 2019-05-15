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Filipinli dadı 'nun zaferi

Filipinli dadı , ’de evlendi. İki çocuk sahibi oldu. Eşinden boşanan ve geçici ikamet izniyle Türkiye’de bakım hizmeti yapan Olpindo, sınır dışı edildi. Hukuk mücadelesi başlatan anne, zafer kazandı.

Dadının zaferi
Filipinli dadı , Kasım 2012'de Abidin A. ile evlendi. Çiftin iki çocuğu oldu. Çift arasındaki geçimsizlik başladı. Olpindo, eşi A.'nın başka kadınlar ile ilişkisi olduğu iddiasındaydı. Çift, boşanma davası öncesi evlerinde yaşadıkları tartışma sonrası davalık oldu. Mahkeme, her ikisine de 'basit yaralama' suçundan adli para cezası verdi. Anılan davadan 3 ay kadar sonra da, Abidin A.'nın açtığı boşanma davası sonrası mahkeme çifti boşadı. Mahkeme, çocukların velayetini babaya verdi. Çift yollarını ayırdıktan sonra Olpindo 'a yerleşti. İstanbul Valiliği İl Göç İdaresi'ne 2017'de başvuran Olpindo, olumsuz yanıt aldı. Olpindo, ikâmet izni talebine verilen ret kararının iptali için İstanbul 'ne başvurdu. Mahkeme Filipinli dadının zaferini şöyle ilan etti: Davacının, kamu düzenini tehdit eden bir eylemi yok. Müşterek küçük çocuklarının da anneleriyle ilişkilerinin sağlanması Anayasal bir zorunluluk. Gereken yapılmalıdır...

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