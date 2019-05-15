Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde bulunan 'Arap Dede Türbesi'nin üzerine 4 katlı apartman inşa edildi. Apartmanın zemin katında bulunan türbe, görenleri şaşkına çevirdi. Vatandaşlar türbeye yoğun ilgi gösterdi. Sinanbey Cami imamı Ahmet Gümüş, "Burada Osmanlı döneminden bir medrese olduğu, Arap Dede'nin de bu medresenin görevlisi olduğu biliniyor. Halkımız burayı ziyaret ediyor. Türbenin üzerine apartman dikilmiş. Bu da ziyaretçileri şaşırtıyor" dedi.
- Yaşam
- 15.05.2019
- Gazete
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