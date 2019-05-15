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İnegöl'de 4 katlı apartmanın altındaki türbe görenleri şaşırtıyor

Türbe Apt.
Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde bulunan 'Arap Dede Türbesi'nin üzerine 4 katlı apartman inşa edildi. Apartmanın zemin katında bulunan türbe, görenleri şaşkına çevirdi. Vatandaşlar türbeye yoğun ilgi gösterdi. Sinanbey Cami imamı Ahmet Gümüş, "Burada Osmanlı döneminden bir medrese olduğu, 'nin de bu medresenin görevlisi olduğu biliniyor. Halkımız burayı ziyaret ediyor. Türbenin üzerine apartman dikilmiş. Bu da ziyaretçileri şaşırtıyor" dedi.

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