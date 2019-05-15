İSTANBUL Başakşehir'deki Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan bir binanın istinat duvarı dün akşam saat: 17.45'te büyük bir gürültüyle çökmeye başladı. Ortalığı toz bulutu kapladı. O esnada yolda seyir halinde bulunan bir otomobil duvarın altında kaldı. Çevredeki insanlar, korku dolu anlar yaşadı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi ulaştı. Kurtarma çalışması sırasında göçük altından 1 kişi yaralı çıkarıldı. Arama kurtarma çalışmaları sürerken 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Çevredeki bazı binalar tedbir amacıyla boşaltıldı.