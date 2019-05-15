Acı bekleyiş

Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı halen bulunamadı. Sarp ve kayalık bölgede suyun şiddetli olması arama çalışmalarını zorlaştırdı. Bunun üzerine Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, ekiplerin daha rahat çalışması için suyun azaltılacağını açıkladı...