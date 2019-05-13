Türk Hava Yolları pilotu Atilla Şentürk, 10 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen İstanbul- Köln uçuşu sırasında havada bir cisim fark etti. O anları da cep telefonunun kamerasıyla kaydetti. Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan kaptan pilot, şunları söyledi:
ÇOK PARLAKTI
"Kokpit sol camının gökyüzünde görebildiği tüm ufku 1 saniyede boydan boya kat etti. İnanılmaz bir hız. Almanya-Köln uçuşunda yüksek irtifada inanılmaz parlak bir gök cismi gördük. Uydu veya yıldız değildi. Sonra inanılmaz bir hızla uzaklaşarak kayboldu. Hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm. Çok yakınımızdaydı ve güneşe rağmen çok parlaktı. Ben bu kadar hızlı uçan bir şey görmedim. Kabin amiri Efsun Selin Sezer ve First Officer Özgür Erdaş aynen şahit oldular..."
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