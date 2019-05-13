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Bir gurur genç!

’da bir grup genç, ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık kıyafet alabilmek için kıyafetlerini satışa çıkardı.

Bir gurur genç!
Çocuklara bayramlık kıyafetler almak için parkta tezgah açan gençler, büyük takdir topladı. 'da Güneşin Çocukları Platformu, ihtiyaç sahibi çocuklar için kendilerine ulaştırılan ikinci el ve kullanılmamış elbiseleri satmaya başladı. Gönüllüler, elde edecekleri paraları yine çocuklar için kullanacak. Gül Süer, "Durumlarını inceledikten sonra yardım ediyoruz" dedi.

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